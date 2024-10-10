محافظ القليوبيه يتفقد مجموعة شركات بمدينه العبور لدعم الصناعه والاستثمار بالمحافظه

أكد ايمن عطية محافظ القليوبية، حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعات محليا، وتعميق الصناعة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي تُعول عليه الحكومة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًا في المشروعات التنموية.

جاء ذلك خلال الجوله التي قامها محافظ القليوبيه بمصنع كريازي بمدينه العبور والذي يقع علي مساحه ١٢٥ فدان والذي يوفر اكثر من ١٢ ألف فرصه عمل وكان في استقباله السيد ريمون كريازي رئيس مجلس اداره مجموعه شركات كريازي وايضاً أعضاء مجلس الاداره استيفو ريمون وهانى انطوان وكرياكو جون واحمد رشاد رئيس جهاز تنميه العبور وذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كل احتياجات المستثمرين وتشجيع الصناعه المصريه وذلك في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة، للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

حيث تفقدا عدد من الأقسام داخل المصنع ومنها ( قسم صناعه الثلاجات والديب فريزر – قسم المكابس – قسم الحقن البلاستيك – قسم صناعه كارتات الكهرباء – قسم صناعه ليدات الاضاءه – قسم صناعه جوانات الثلاجات والديب فريزر وقسم صناعه البوتاجازات – وقسم صناعه الغسلات الهاف اتوماتيك والاتوماتيك – قسم صناعه وطباعه العلامه التجاريه )

وخلال الجوله وأثنى (( عطيه )) على جودة إنتاج المصنع الذي يجري تصنيعه وفق القياسات الهندسية العالمية لتتناسب مع احتياجات كل دولة. والتي يجري تصديرها إلى العديد من الدول العربية والأوروبية،

كما اطمأن المحافظ على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والمهنية ، موجها بحسن معاملة الموظفين والعمال، والعمل على توفير احتياجاتهم، وتوفير كل سبل التأمين الصحي والاجتماعي لهم، باعتبارهم عصب الصناعة في مصر، ولن تنهض إلا بسواعدهم.

وعبر أعضاء مجلس اداره شركات كريازي وعلي رئسهم ريمون كريازي عن سعادتهم بزيارة المحافظ، مؤكدين أن هذه الزيارة تعد دافع قوي وكبير للاستمرار في العمل والعطاء، ووضع القليوبية على خارطة الصناعة المصرية