الزمالك يواجه زد إف سى فى دورى الكرة النسائية

يلتقى فريق الكرة النسائية بنادى الزمالك مع نظيره زد اف سى اليوم «الاثنين»، فى الجولة الثانية من دورى الكرة النسائية، فى اللقاء الذى يقام بملعب زد بالتجمع الخامس.

وشهدت الجولة الأولى فوز الأهلى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الزمالك بميت عقبة، وعقب المباراة تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد مشاركة رودينا عبدالرسول مع النادى الأهلى، نظرا لعدم تطبيق مدة عقوبة إيقافها.

ويذكر أن الزمالك أبرم الكثير من الصفقات فى فريق الكرة النسائية، بقيادة عادل حسين المدير الفنى، على رأسهن الفلسطينية ميرال خضر لاعبة فريق ديار بيت لحم، كما تم التعاقد مع 3 لاعبات من فريق 6 أكتوبر وهن علياء عطا الله ، فرح ممتاز، بالإضافة إلى ميران خاطر، بخلاف شهد عبد الباسط لاعبة وادي دجلة.

وشهدت الأيام الماضية تعاقد نادى الزمالك مع ثلاثة لاعبات أفريقيات من دولة نيجيريا وهن أبيجل ساكيوا، وباتينيك، بالإضافة إلى زوماكا إيجوى.