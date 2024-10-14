قبل غلق الميركاتو الصيفى.. الأهلى يدرس ضم لاعب أجنبى تحت السن

يدرس مسئولو النادى الأهلي التعاقد مع لاعب أجنبى تحت السن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وقبل غلق باب القيد المحلى يوم 25 أكتوبر الجارى، لتدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم الجديد، فى ظل معاناته من أزمة فى قائمة اللاعبين الأجانب فوق السن، مع وجود 4 لاعبين فى القائمة وهم الثلاثى المغربى أشرف دارى ويحيى عطية الله ورضا سليم وبيرسى تاو، فيما لم يتم قيد علي معلول حتى الآن.

ويرغب مسئولو النادى الأهلى فى ضم مهاجم أجنبى قبل غلق باب القيد سواء فوق السن أو تحت السن، وفى حال عدم حسم الأمر حتى يوم 25 أكتوبر، سيتم إرجاء الملف إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتم التفكير فى ضم لاعب أجنبى تحت السن أيضا لتدعيم هجوم «المارد الأحمر» قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما أظهرت مباراة السوبر الأفريقى حاجة الفريق الأحمر للاعبين جدد فى الخطط الأمامى.