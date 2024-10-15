“القليوبية “: حملات مكثفة للطب البيطري بالعبور الجديدة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار

تنفيذا لتوجيهات الدكتور احمد اسماعيل جبر ،رئيس جهاز الطب البيطري بمدينة العبور الجديدة؛ بشان التنسيق الدائم مع كافه الجهات والوزارات المعنية عند تلقي اي شكاوى لسكان المدينه؛ تم اليوم شن حمله لمكافحه الكلاب الضالة بالتعاون بين اداره التنمية والبيئة بجهاز المدينة واداره الطب البيطري بالخانكة والعبور وذلك بحضور الدكتور مدير الطب البيطري في العبور والخانكة .

حيث تهدف الحملة الى تحصين الكلاب الضالة ضد السعار وتم تنفيذ الحملة بالحي الرابع عشر بمنطقه الياقوت بالمدينة وذلك ضمن استراتيجيه الدولة المصرية للقضاء على مرض السعار مصر خاليه من السعار 2030.

كما أوضحت لجنة الطب البيطري الأخطار الناجمة عن ظاهرة الكلاب الضالة، وفقًا لأسس محددة للتحصين ضد مرض السعار و ( داء الكلب ) المعدي والذى يعد شديد الخطورة لأنه ينتقل من الحيوان للإنسان عن طريق العقر وفى كتير من الأحيان يسبب الوفاة.

كما اشار رئيس الجهاز ان ستتوالى الحملات ستكون مستمرة في جميع الاحياء بالمدينة حتى يتم تحصين اكبر قدر من الكلاب.

ويحرص الجهاز على التواصل والتعاون مع جميع الجهات لتوفير سبل الأمان وتقديم كافة الخدمات الممكنة حفاظاً على سلامة المواطنين .