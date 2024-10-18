حسام حسن سابع مصرى يقود منتخب مصر لأمم أفريقيا لاعبًا ومدربًا

يستمر المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، فى مواصلة إنجازاته لاعبًا ومدربًا، بعد قيادة منتخب «الفراعنة» للتأهل لكأس أمم أفريقيا المقبلة فى المغرب 2025، لينجح فى قيادة المنتخب للتأهل لكأس الأمم لاعبًا ومدربًا.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن، فى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالى، بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وساهم حسام حسن فى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر خلال 3 نسخ، بدأت عام 1986 فى مصر، ثم نسخة 1998 فى بوركينا فاسو، ثم نسخة 2006 فى مصر.

ويعد حسام حسن الهداف التاريخى للمنتخب المصرى برصيد 68 هدفا، كما أنه ثانى أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات الفراعنة برصيد 176 مباراة.

حسام حسن أصبح المدرب رقم 7 الذى يقود منتخب مصر لكأس الأمم الإفريقية لاعبا ومدربا بعد كل من محمود الجوهري، حسن شحاتة، محمود الخطيب، فاروق جعفر، عبده صالح الوحش وحسام البدرى.