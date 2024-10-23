قيمتها 20 مليون جنيها ..ضبط أدوية مغشوشة بمصنع بمدينة العاشر من رمضان

تمكن التفتيش الصيدلى التابع لهيئة الدواء المصرية من ضبط مصنعا كبيرا بمدينة العاشر من رمضان يقوم بضرب وغش كميات كبيرة من أدوية مستوردة

حيث تقدر قيمة المضبوطات بنحو 20 مليون جنيه.

و تم ضبط عدة مخالفات، من إدارة منشأة بدون ترخيص لمخزن غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية، والقيام بتعبئة وتصنيع المستحضرات الطبية، وضبط كمية من المستحضرات

داخل المخزن مجهولة المصدر بدون فواتير، والمواد الخام مجهولة المصدر بدون فواتير.

كما تم ضبط كميات من الجراكن والعبوات الفارغة التي تستخدم في التعبئة، ووجود ماكينة تعبئة، و5 تانكات تحضير مواد خام، وميزان، وماكينة إنتاج…وتم تحرير محضر والعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.