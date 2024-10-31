وزير العمل: مستعدون لإعداد عمالة ماهرة ومدربة جاهزة لسوق العمل

استعرض محمد جبران وزير العمل، جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب والعمال على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل، مؤكداً جاهزية وزارة العمل للتعاون مع وزارة الإسكان والشركات التابعة لها في هذا المجال، لإعداد عمالة ماهرة ومدربة جاهزة لسوق العمل ومتغيراتها.

وأوضح وزير العمل، أن مشروع قانون العمل، يتضمن باباً جديداً يختص بالعمالة غير المنتظمة، والتى توليها الوزارة اهتماماً غير مسبوق من الحماية والرعاية، وتقدم لهم 6 منح سنوية، بخلاف التعويضات التي تصل في حالة الوفاة إلى 200 ألف جنيه، و20 ألفا للمصاب، مشدداً على أهمية التعاون مع وزارة الإسكان للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وحث شركات المقاولات على تسجيل العمالة لديها للتوسع في برامج حمايتها ودعمها اجتماعيا وصحيا.

واستقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه مساء أمس الأربعاء، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث شئون العمالة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وجميع العاملين بقطاع التشييد والبناء.