خبراء اقتصاديون : “كورونا” يشل الاقتصاد العالمية لمدة قد تصل إلي 6 أشهر

توقع خبراء اقتصاديون،أن يتسبب استمرار تفشي فيروس كورونا في شلل وجمود تام للاقتصادات العالمية لمدة تتراوح ما بين ثلاث الي ستة أشهر مقبلة، وذلك في ظل تدابير العزل والإغلاق غير المسبوقة التي تتبعها الحكومات في سبيل الحد من انتشار العدوى التي سرعان ما تحولت لجائحة تفتك بدول العالم.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي “الأمريكية عن ماثيو اوكسنفورد المحلل الاقتصادي لدى وحدة الاستخبارات الاقتصادية قوله: “اعتقد في الوقت الحالي، بأن القضية الأساسية هي محاولة القيام بشيء لم يتم القيام به من قبل، وهذا يعني وضع معظم الاقتصادات على جهاز الانعاش حتى تستطيع الخروج منه في غضون ثلاثة أشهر، وربما أكثر من ستة أشهر”.