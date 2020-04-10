اليوم ..عبر الإذاعات المصرية.. “يا ابو بالطو أبيض” أحدث أغاني مدحت صالح

كتبت رشا شاكر :يطرح، اليوم،الجمعة الفنان مدحت صالح أحدث أغنياته بعنوان “يا ابو بالطو أبيض” عبر الإذاعات المصرية المختلفة بهدف توجيه التحية للأطباء على جهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا.

الأغنية إهداء من شركة تنميه لخدمات المشروعات متناهية الصغر إلى جيش مصر الأبيض وهو اللفظ الذي صار يطلق على الأطباء والممرضين المصريين.

“يا ابو بالطو أبيض” من غناء مدحت صالح، وكلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبدالوهاب، وإنتاج شركة فيجين ميديا.

من جانبه صرح عمرو أبو عش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، أن الشركة أرادت بهذه الأغنية

أن تقدم دعم معنوي لأبطال المنظومة الصحية المصرية من أطباء وممرضين وأطقم إسعاف وجميع العاملين في المنظومة الصحية حيث يمثلون خط المواجهة الأول في حماية الشعب المصري من مخاطر فيروس كورونا وبالتالي وجب تقديم التحية والتقدير والاحترام لهم على كل ما يبذلونه من أعمال إنسانية عظيمة.

تقول كلمات الأغنية المقرر طرحها اليوم: يا ابو بالطو أبيض

و القلب أبيض

أحلى مافيك الابتسامة..

يا غالي عندي

أهل البلد دي

هيطولوا بيك بر السلامة. عودك صلبته صاحي تمِلّي

ولا انسحاب ولا تخلّي

رجعنا خطوة

وسبقت انت

صلينا وانت

بيّنا المُصلي.

تعبك على راسي وعلى عيني

يا نجم عالي يا قصر عيني

ولا مللي خوف

قادر تشوف

سكة سلامة

رغم الظروف …..

الحرب صعبه والحارس الله

واحنا معاكو مش خايفين

و الشعب واقف على رجله

طول ما انتوا على رجلكوا واقفين.