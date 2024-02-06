وزير العمل يلتقي وفدا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

استمع حسن شحاتة وزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء ،من وفد مكتب منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بالقاهرة برئاسة “إيريك أوشلان” إلى تفاصيل مُبادرة المدير العام للمنظمة بجنيف جيلبرت هونجو،والتي عُرضت في مناقشات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي،الذي نظمته”المنظمة”،في يونيو 2023 الماضي بسويسرا،بحضور 5000 مندوب يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال،من 187 دولة حول العالم،بشأن تشكيل “تحالف عالمي من أجل العدالة والحماية الإجتماعية”.

ورحب الوزير حسن شحاتة بفكرة “التحالف”،في إطار الحرص على التعاون والتنسيق مع “المنظمة الدولية” في كل الملفات الخاصة بعالم العمل حول العالم ،ومواجهة كافة التحديات التي تواجهه ،موجها بعقد اجتماعات للجان فنية متخصصة بين “الوزارة” و”المنظمة ” لدراسة كافة تفاصيل،و أهداف،وإجراءات الانضمام للتحالف العالمي،للإعلان عن الرأي النهائي في هذا الشأن،مؤكدًا على أن الدولة المصرية لديها تجارب ناجحة في ملفات الحماية الإجتماعية،وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها،رغم تلك التحديات العالمية التي يهدف هذا “التحالف” إلى مواجهتها..

وبحسب بيان صحفي تتلخص مبادرة جيلبرت هنجو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في أهمية تشكيل تحالُف عالمي من أجل العدالة والحماية الاجتماعية باعتبارها طوق نجاة لإنقاذ “عالم العمل العالمي” من التحديات الراهنة ،وهو ما يتطلب تعاوناً متعدد الأطراف في السياسات وسيكون بمثابة منصة ،و حافز، وقناة لبدء أو تسريع العمل في مجالات الحماية وسيوفر التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية إطارًا يمكن من خلاله للهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، لزيادة العمل العالمي والإقليمي والوطني للنهوض بالعدالة الاجتماعية للجميع، والدعوة إلى إعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية في صنع السياسات واتخاذ القرارات على جميع المستويات على أساس الحوار الاجتماعي، وضرورة زيادة الاستثمار..كما تدعم دعوة التحالف العالمي، الموضوعات ذات الصلة وتسليط الضوء على نُهج السياسات المبتكرة والتحويلية بشكل خاص للنهوض بحقوق الإنسان وقدراته وتأمين الوصول المتكافئ إلى فرص العمل والنشاط الإنتاجي وضمان التوزيع العادل ،بحسب مبادرة مدير عام المنظمة ..

حضر اللقاء الذي انعقد اليوم الثلاثاء بديوان عام الوزارة ..من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة : إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة ، وسارة صبري مدير برامج، وأسماء رزق المسئول الاعلامي بالمنظمة، ولاورا شميت اخصائي مهارات، ورولاند سارتون أخصائي تشغيل..ومن وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير،وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بالإدارة العامة للمؤتمرات والاتفاقيات الدولية.