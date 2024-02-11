بعد إدانته بالسجن.. الجزائرى يوسف عطال يرحل عن نيس

أعلن نادى نيس الفرنسى، رحيل الجزائري يوسف عطال عن الفريق، بعد شهر على إدانته بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب نشره فيديو يدعو إلى “يوم أسود لليهود” على خلفية الحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان النادي الفرنسي، قد أعلن في بيان اليوم “الأحد”، إن المدافع الدولي الجزائري سينضم إلى فريق أضنة سبور التركي.

وكان عطال (27 عاما)، انضم إلى نيس صيف عام 2018 قادما من كورتريك البلجيكي بصفقة بلغت ثلاثة ملايين يورو، وكان سينتهي عقده في الصيف المقبل.

ولعب عطال 115 مباراة في جميع المسابقات مع نيس، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ولم ينتظر نيس انتهاء عقد اللاعب الذي استدعي للمشاركة مع الجزائر في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار والمحكوم عليه بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو بتهمة التحريض على الكراهية على أساس الدين، بسبب نشره فيديو يدعو إلى “يوم أسود لليهود” على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وقال عطال مدافعا عن نفسه، إنه لم يشاهد مقطع الفيديو بأكمله وأعاد نشره دون أن يعرف كافة ما يحتويه.

عطال كان قد شارك مقطع فيديو للداعية محمود الحسنات مع مشتركيه البالغ عددهم 3.2 مليون على “إنستغرام”، ثم قام بحذفه واعتذر، لكن ناديه نيس قرر في 18 أكتوبر الماضي إيقافه حتى إشعار آخر، فيما أوقفته اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي سبع مباريات في 26 أكتوبر.

ومن ثم تم فتح تحقيق مع عطال في 16 أكتوبر بعد إخطار النيابة العامة من قبل بلدية نيس، بتهمة “الدفاع عن الإرهاب” و”التحريض على الكراهية أو العنف على أساس دين معين” ليتم الحكم على المدافع الجزائري بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ.

وأعلن محامو عطال في 10 يناير الماضي أن موكلهم استأنف إدانته بالسجن.