بثلاثية دون رد المصري البورسعيدى يتخطى بلدية المحلة ويحرز أغلى 3 نقاط فى “دورى Nile”

انتهت منذ قليل، مباراة المصري البورسعيدي وبلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، بفوز المصرى البورسعيدي بثلاثية نظيفة في شباك بلدية المحلة، سجلها كل من سمير فكري، عمرو سعداوي، وفخر الدين بن يوسف، وذلك فى الدقيقتين 13 و 34 من زمن الشوط الأول، وفى الدقيقة 87 من عمر اللقاء على التوالى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق المصري البورسعيدي إلى النقطة 20 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة 13 في المركز الثاني عشر.