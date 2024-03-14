تعرف على تفاصيل نقل الدورة الرباعية إلى مصر بعد اعتذار الشركة الأجنبية

بعد أن كان من المقرر أن يشارك منتخب «الفراعنة»، مع منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزلاندا في الدورة الودية بالإمارات خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس، أعلنت شركة المتحدة للرياضة تفاصيل نقل إقامة الكأس الودية الرباعية إلى مصر.

وكشفت المتحدة عن تنسيقها مع اتحاد الكرة لاستضافة الكأس الودية الرباعية، وأشارت إلى أن سبب نقل البطولة، جاء بعد اعتذار الشركة الأجنبية المنظمة للدورة عن الوفاء بوعودها تجاه الأربعة منتخبات، من إقامة وسفر وتوفير ملاعب تدريب على أعلى مستوى بما يتناسب مع حجم المنتخبات المشاركة في الدورة.

وأنهت الشركة المتحدة هذه الأزمة واستضافت الأربعة منتخبات في القاهرة، بعد موافقة الاتحادات الثلاث على اللعب في مصر، ورصدت الشركة المتحدة مكافآت مالية لأصحاب المراكز الثلاث الأولى وميداليات وكأس للفريق البطل.

ويبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 22 مارس الجاري بمواجهة نيوزلاندا، بينما يلعب منتخب تونس أمام كرواتيا، ويلتقي الخاسران يوم 25 من الشهر ذاته، فيما تقام المباراة النهائية يوم 26.

وبدأ الاستعداد لتنظيم وإقامة الكأس الرباعية بإنهاء الترتيبات الخاصة واستقبال الفرق المشاركة في البطولة وإنهاء التأشيرات والإقامة الخاصة بالمنتخبات خلال ساعات قليلة لوصول الفرق في موعدها لإقامة البطولة.