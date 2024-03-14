عمر مرموش على رادار ليفربول وصلاح يسهم فى اتمام الصفقة

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له محمد صلاح، بضم عمر مرموش خلال انتقالات الصيف المقبل، وقالت صحيفة «بيلد» ان عمر مرموش، على رادار ليفربول تحسبا لرحيل محمد صلاح، بخلاف العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب في ضم اللاعب المصري المتألق في المانيا.

وكان نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش، قد دخل دائرة اهتمامات ليفربول، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن ليفربول ليس وحده المهتم بخدمات عمر مرموش، وأن الآرسنال يراقب النجم المصري عن كثب، بالإضافة إلى ارتباط اسمه من قبل بـ توتنهام ونيوكاسل يونايتد.

وأكدت المصادر أن آينتراخت فرانكفورت حدد الحصول على 50 مليون يورو، من أجل التنازل عن خدمات عمر مرموش إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

من ناحية أخرى اعتلى عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألمانى، صدارة أغلى اللاعبين فى قائمة منتخب مصر التى أعلنها حسام حسن المدير الفنى للفراعنة، للمشاركة فى دورة دبى الودية خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الجارى بمشاركة منتخبات نيوزيلندا وتونس وكرواتيا.

كما ذكرت المصادر أن محمد صلاح قد يلعب دورًا هامًا في المساعدة لإتمام انتقال عمر مرموش إلى ليفربول، خلال الصيف المقبل، وسط اهتمام أندية أخرى بضمه.

عمر مرموش، شارك الموسم الجاري في 32 مباراة بكافة المسابقات، وأحرز 15 هدفا وصنع ستة أهداف آخرين.