30% تراجعا في أسعار الحديد.. والأسمنت يرتفع 100 جنيه

تشهد أسعار مواد البناء استقرارا خلال الفترة الحالية، وذلك بعد حالة من الارتباك خلال الشهرين الماضيين، نتيجة لتضارب أسعار الدولار في السوق، وغياب الرقابة على الأسواق، حيث ساهم بدء توافر الدولار في الإعلان عن انخفاضات متتالية بأسعار الحديد.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الحديد تراجع بنحو 30% منذ بداية الأزمة الحالية، مقارنة بالأسعار في بداية عام 2023، نتيجة انخفاض سعر الدولار بالبنوك أو السوق الموازية، حيث يتم استيراد البيليت وجميع مدخلات إنتاج الحديد من الخارج بالدولار.

وتابع «الزيني»، إن أسعار الحديد انخفضت من فوق مستوى 60 ألف جنيه للطن إلى حوالي 39 ألف جنيه لـ40 ألف جنيه لطن الحديد.

وفيما يخص الأسمنت، قال رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن هناك زيادة بنحو 100 جنيه للطن، خلال الشهر الجاري، وجميع مواد البناء الأخرى تشهد استقرارا في الأسعار نظرا لأنها تعد خامات محلية.

وحول توقعات أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، أكد أن الأسعار من المتوقع أن تنخفض مع استقرار سوق الصرف وبدء انخفاض سعر الدولار، متابعا: أن سعر طن الحديد كان يباع بما يوازي 800 دولار، وبحسب سعر الدولار الدولار، فإن طن الحديد سيهبط إلى 32 ألف جنيه، ويعتمد ذلك على استقرار سعر الصرف، وأيضا الأسعار العالمية للخامات.

ونصح رئيس الشعبة، بعدم شراء الحديد في الفترة الحالية، وتأجيل ذلم عقب عيد الفطر، حتى يستقر الحديد إلى التسعيرة النهائية.