برنامج تدريبى مُكثف لـ وسام أبو على ايتعدادًا لمواجهة سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا

خضع الفلسطيني مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي وسام أبو علي، لبرنامج تدريبى خاص وضعه الجهاز الفنى للاعب لتجهيزة للمشاركة فى مباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني المقررة يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي للإصابة التى لحقت وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

ويأمل مارسيل كولر، فى جاهزية المهاجم الفريقى أمام سيمبا للاستفادة من قدراتة فى هزالشباك وصناعة الفارق مع الفريق خلال المواجهة الحاسمة للاهلى .

وغاب وسام أبو علي الأهلي عن الأهلي في عدة مباريات بسبب شد الخلفية، أبرزها الزمالك في نهائي كأس مصر ثم البنك الأهلي في الدوري وأخير سمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتعافى اللاعب ويصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الجمعة المقبل، ولكن القرار النهائي من ضمه إلى قائمة لقاء سيمبا ومشاركته في المباراة وجهة نظر مارسيل كولر.