اجتماع لجنتي حقوق الإنسان والتضامن بالبرلمان لاستعراض تقرير القومي للطفولة والأمومة أمام الأمم المتحدة

عقدت لجنتي التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماع مشترك، بحضور المهندسة نفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة يهدف استعراض ومناقشة تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة، للرد علي التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية التي تفرضها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.

حضر الاجتماع ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي وزارات الخارجية والعدل .

وشهد الاجتماع المشترك استعرض مسئولي المجلس التحديات التي تواجه تحقيق وتعزيز حقوق الطفل وحمايته، وانت الإشارة إلى الجهد المبذول في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وتعكس هذه الاستراتيجية الالتزام الثابت بتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان وحقوق الطفل في مصر، وتحدد الأولويات والتدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، حيث تتقدم حكومة جمهورية مصر العربية بردها على قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لمصر المقدم للجنة حقوق الطفل.