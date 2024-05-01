برلماني: سيناء شهدت تنمية في عهد الرئيس السيسى غير مسبوقة

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لسيناء الحبيبة، التي تشهد تنمية حقيقية لم تألفها المنطقة منذ عشرات السنوات، وقد انتقلت من بؤرة الإهمال لـ”التنمية والتطوير، مؤكدا أن سيناء شهدت تنمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بشكل غير مسبوق.

وأشار القاضي، إلي أن أرض الفيروز نالت اهتمام شديد للغاية من قبل القيادة السياسية، لذا وضعت الدولة المصرية تنمية سيناء علي رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 وضع مخصصات مالية وصلت لـ11.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية في التعليم والصحة والنقل والزراعة، واستكمالا لخطة العام الجار”.

وأوضح أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 للحكومة حرصا علي تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.

وتابع النائب محمد عزت القاضى: يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.