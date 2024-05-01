نجم إيطاليا السابق ينصح صلاح بعدم الذهاب للدورى السعودى

قال نجم منتخب إيطاليا وإنتر ميلان ويوفنتوس السابق أليساندرو ألتوبيلى، أنه يتعين على الدولى نجم ليفربول محمد صلاح، أن يستمر فى أوروبا وأن لا يذهب إلى الدورى السعودى.

وأوضح ألتوبيلى، أن هناك العديد من الأندية الإيطالية التى تتمنى الحصول على خدمات صلاح، وذلك فى حال قرر الرحيل عن صفوف «الريدز»، مع نهاية الموسم الجارى.

وقال أليساندرو ألتوبيلى في تصريحات مُتلفزة، أنه لا يستطيع تحديد الطرف المخطئ فى مشادة صلاح ومدربه الألمانى يورجن كلوب خلال مواجهة ليفربول ووست هام.

وتابع أليساندرو ألتوبيلى: «محمد صلاح النجم الأبرز في ليفربول وأتمنى عودته للعب فى الدورى الإيطالى بعدما قدم مواسم ممتازة وأظهر قدرات فنية عالية مع فيورنتينا وروما، فهو لاعب لا يمكن تعويضه وأى فريق أوروبى يتمنى التعاقد معه، وأتوقع أن يحقق نجاحات عظيمة مع أى فريق ينضم له».

وأكمل ألتوبيلى: «كل الأندية الإيطالية تتمنى التوقيع مع صلاح، من بينهما إنتر ميلان ويوفنتوس، لأنه علامة فارقة فى تاريخ كرة القدم وهو لاعب مميز ليس عنصرياً ويمتلك أخلاقاً ومهارة رائعة».

وأختتم نجم منتخب إيطاليا السابق أليساندرو ألتوبيلى تصريحاته، قائلًا: «أنصح صلاح بعدم الذهاب للعب فى الدورى السعودى وأن يبقى فى أوروبا، مكان تألقه رغم العروض المادية الضخمة والمغرية ولكن القرار الأخير فى النهاية يعود له».