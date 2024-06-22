اتحاد الكرة يطلب الاجتماع بمجلس إدارة الزمالك لحل أزمة مواجهته أمام الأهلى

طلبت رابطة الأندية المصرية عقد اجتماع مع مسؤولى نادى الزمالك، بشأن عدم خوض مباراة الأهلى القادمة فى الجولة الـ27 من الدورى الممتاز الموسم الحالى 2023-2024.

وحتى الآن، فإنه من المقرر أن يلتقى المارد الأحمر مع الفارس الأبيض ضمن منافسات الجولة الـ27، من المسابقة المحلية الكبرى “الثلاثاء” القادم.

وكانت تقارير إعلامية، قد كشفت عن طلب رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، عقد اجتماع مع مسؤولى الزمالك اليوم “السبت”.

وسيحضر الاجتماع رئيس النادى الكابتن حسين لبيب، والنائب هشام نصر، ورئيس الصندوق حسام المندوه، لنقاش عدم لعب المباريات المقبلة.

وكان فريق نادى الزمالك، قد أعلن أنه لن يخوض أي مباراة بعد الانتهاء من لقاء فاركو أمس “الجمعة” قبل خوض باقى الفرق مباريات الدور الأول كاملة.