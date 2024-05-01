بكين تستضيف فتح وحماس والحركتان تتفقان على وقف” التراشق الإعلامي”

التقى مسؤولون من فتح وحماس بالعاصمة الصينية بكين في ما وصفته السلطات الصينية يوم الثلاثاء بـ “محادثات صريحة ومعمقة لتعزيز المصالحة الفلسطينية الداخلية.”

ووفقاً لوكالات الأنباء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في إفادة صحفية : “وصل ممثلو حركة التحرير الوطنية الفلسطينية (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) إلى بكين قبل أيام قليلة لإجراء حوار معمق وصريح”.

وأضاف “اتفقوا على مواصلة مسار المحادثات لتحقيق تحقيق الوحدة والتضامن الفلسطيني في أقرب وقت ممكن”.

وأكدت حركتا “فتح” و”حماس” حسب ما نشر في عدد من كالات الانباء العربية ضرورة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بانضمام كل القوى والفصائل الفلسطينية فيها وفي مؤسساتها.

واتفقت الحركتان في ختام جلسة الحوار الوطني بينهم ، على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني بشأن العدوان على قطاع غزة، والتأكيد على أهمية وقف حرب الإبادة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتنسيق الجهود الوطنية المشتركة في إدخال المساعدات والإغاثة العاجلة إلى قطاع غزة.

كما تم الاتفاق على ضرورة إحياء اللجان المشتركة بينهما ومعالجة أي إشكاليات تواجه ذلك ووقف التراشق الإعلامي.

مؤكدين على أهمية تنسيق المواقف والجهود في الضفة الغربية بما فيها القدس، لمواجهة اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات، وكذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى.

وأكدت الحركتان أولوية قضية الأسرى وضرورة الحفاظ على حقوقهم ودعمهم في هذه المرحلة الصعبة التي يتعرضون فيها لأبشع أنواع التنكيل والإيذاء داخل السجون.