قبل مواجهة الترجى فى نهائى إفريقيا.. رسائل قوية من لاعبى المارد الأحمر

وجه لاعبو فرق النادى الأهلى، رسائل قوية للجماهير قبل مواجهة الترجى التونسى المُرتقبة فى ذهاب نهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا 2024.

ويتأهب فريق الأهلى بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لخوض لقاء ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى فى رادس، يوم «السبت» المقبل، على أن يقام لقاء الإياب، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى الـ25 من مايو الجارى.

وقد صرح لاعب وسط الأهلى إمام عاشور، عبر حساب النادى على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «سأقدم أقصى ما لدى من أجل مساعدة الأهلى للفوز على الترجى التونسى، وهذا ما أحلم به، كما أتمنى تحقيق هذه البطولة مع الأهلى، والتى ستكون الأولى بالنسبة لى فى مسيرتى الرياضية».

ومن جانبه صرح الفلسطينى وسام أبو على، قائلًا: «نهائى دورى أبطال أفريقيا، أكبر مباراة ألعبها فى حياتى وأكبر بطولة سأفوز بها، حال حدث، الأهلى فريق كبير وأهم شىء فى الأمر هو الفوز بالبطولة وإسعاد الجمهور بهذا اللقب الغالى».

فيما قال الحارس الشاب للـ«المارد الأحمر» مصطفى شوبير، إن الترجى التونسى أصبح مختلفاً عن الموسم الماضى، وشدد على أن فريقه معتاد على الضغوطات واللعب فى ملعب رادس، معقل الفريق التونسى.

وأشار قائد فريق النادى الأهلى محمد الشناوى، قائلًا: «مباراة الترجى صعبة، ونعلم ذلك جيداً لأنها أمام فريق كبير، ونحضر ونجهز بشكل جيد وهذه ليست أول مرة نلعب فى رادس، ومعظم اللاعبين الموجودين يعرفوا جيداً قيمة هذه المباراة وصعوبتها وتأثير الجمهور هناك».

وقال صخرة دفاع الفريق الأحمر محمد عبدالمنعم: «النهائيات ليس لها كبير ومن يفوز هو صاحب التركيز الأعلى فى الملعب ومن ينفذ تعليمات المدرب بالحرف، وسنقدم كل ما لدينا في مباراتي النهائي برادس والقاهرة».

وأكد لاعب وسط القلعة الحمراء محمد مجدي أفشة، رغبته الملحة فى الفوز باللقب الإفريقى حيث قال: «أتمنى فوز الأهلى بلقب دورى أبطال إفريقيا حتى يكون نصيبى 4 بطولات فى 5 سنوات وأن يكون اسمى فى تاريخ هذا النادي».

ولفت الظهير الأيسر الطائر للأهلى التونسى على معلول، إلى صعوبة مباراة الترجى قائلًا: «كل مباراة ولها ظروفها، التاريخ ينصف الأهلى فى الكثير من الأحيان ولكن التاريخ لن يكون هو الفاصل في المباريات النهائية».