أحمد دياب يكشف: قمة الأهلى والزمالك فى موعدها الشهر الجارى ولا توجد نية للتأجيل

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن موعد قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.

وأوضح رئيس رابطة الأندية المصرية أحمد دياب، فى تصريحات إعلامية، أن المباراة ستقام فى موعدها المحدد يوم 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديلها.

وأضاف أحمد دياب: “بطولة الدورى ستنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، رغم جميع المؤجلات”.

وأختتم رئيس رابطة الأنديةالمصريةالمحترفةأحمددياب تصريحاته، قائلًا: “الموسم المقبل سوف يكون انتقاليا بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى، حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل، ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية”.