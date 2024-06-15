ألمانيا تكتسح اسكتلندا فى مباراة الافتتاح لـ”يورو 2024″

اكتسح المنتخب الألماني المضيف نظيره الاسكتلندي بنتيجة 5-1 في المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا 2024 يوم الجمعة في ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ.

وبدأ أصحاب الأرض اللقاء ضاغطين بقوة ساعين إلى اقتناص هدف التقدم بسرعة كبيرة، فيما بدا على المنتخب الاسكتلندي انصياعه أمام هالة المباراة الافتتاحية في البلد المضيف وأمام جمهوره الغفير.

وأفتتح المنتخب الألمانى التسجيل خلا أول عشر دقائق من بداية اللقاء، عبر مهاجمه الشاب فلوريان فيرتس، بعد أن مرر له يوزوا كيميش كرة من الجهة اليمنى، فاستقبلها فيرتس على حدود المنطقة بتسديدة زاحفة على الطاير ارتمى لها حارس اسكتلندا إلا أنها ارتدت من يده مباشرة نحو القائم ثم اجتازت خط المرمى.

ويواصل المنتخب الألمانى حامل اللقب ثلاث مرات آخرها فى العام 1996، ضغطه الكبير، ومن كرة تقدم منها إيلكاى جوندوجان من وسط الملعب ومررها إلى كاي هافيرتس الذى مررها بدوره إلى جمال موسيالا الذى راوغ مدافع اسكتلندا ببراعة وأطلق كرة صاروخية أعلى المرمى فى الدقيقة19.

وفى النصف الثانى من الشوط الأول، يهدأ إيقاع المباراة حيث تحول رجال المدرب يوليان ناغلسمان نحو الاستحواذ على الكرة، ولم يكد يمر ربع ساعة إضافية حتى كاد الألمان يعززوا تقدمهم بهدف ثالث إثر كرة عرضية من كيميش تابعها جوندوجان برأسه ليتصدى لها الحارس الاسكتلندى أنجوس بصعوبة، وفيما كان جوندوجان يحاول متابعة الكرة تعرض لخطأ قاسى من المدافع راين بورتيوس الذى نزل بقدميه مباشرة على قدم جوندوجان.

وبعد أن عاد الحكم إلى حكم الفيديو المساعد، احتسب ركلة جزاء مع طرد مباشر لبورتيوس، ليترجم المهاجم كاي هافيرتس الركلة إلى هدف (44).

ودك نيكلاس فولكروج بعد خمس دقائق من دخوله من دكة البدلاء مرمى المنتخب الاسكتلندى بهدف رابع، إثر لعبة مشتركة رائعة وصلت على إثرها الكرة لمهاجم بوروسيا دورتموند الذى أطلقها قوية من داخل المنطقة مباشرة داخل المرمى حيث اكتفى الحارس بمشاهدة الكرة وهى تشق طريقها نحو الشباك (68).

وسجل فولكروج هدفا ثانيا إثر تمريرة من البديل الآخر توماس مولر، إلا أن الحكم عاد وألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

ونجح المنتخب الاسكتلندى في اقتناص هدف شرفى بعد ضربة حرة وبمساعدة من المدافع أنطونيو روديجر بعد أن وصلت الكرة إلى رأس جيمس فوريست، وارتطمت بالمدافع الألمانى ومن رأسه نحو المرمى (88).

وتابع أصحاب الأرض مهرجان الأهداف وأضاف البديل إيمري دجان الذى استدعى بدلا من ألكسندر بافلوفيتش المصاب، الهدف الخامس بتسديدة رائعة من على حدود المنطقة فى الدقيقة (90+3).