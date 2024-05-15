ريفر بليت يصعد لكأس العالم للأندية 2025.. ويتبقى 5 مقاعد

صعد الفريق الأرجنتينى ريفر بليت، رسميًا إلى كأس العالم للأندية 2025، والتى ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة «32 فريقًا» فى العام المقبل.

وضمن بطل الأرجنتين الظهور المونديالى للمرة الثالثة فى تاريخه بعد نسختى «2015» و«2018»، مستفيدًا من التصنيف بعد الفوز على ليبيرتاد الباراجويانى بنتيجة «2-0» فى مرحلة المجموعات من بطولة كأس الليبرتادوريس.

وبصعود فريق ريفر بليت يكون عدد الفرق المتأهلة إلى النسخة المونديالية هى «27 فريقًا»، مما يعنى تبقى خمسة مقاعد فقط، وهم كالتالى:

– بطل دورى أبطال آسيا نسخة موسم «2023-2024» وهنا النهائى بين العين الإماراتى أو يوكوهاما اليابانى.

– بطل كأس الكونكاكاف نسخة موسم «2023-2024».

– بطل كأس الليبرتادوريس نسخة موسم «2023-2024» + مقعد بالتصنيف.

– فريق واحد من البلد المضيف.

** الفرق المتأهلة من خلال التصنيف

أوروبا

«بايرن ميونيخ – باريس سان جيرمان – إنتر ميلان – بورتو – بوروسيا دورتموند – يوفنتوس – أتلتيكو مدريد – بنفيكا – سالزبورج».

أفريقيا

«الترجى الرياضى – صنداونز»

آسيا

«أولسان هيونداى»

أوقيانوسيا

«أوكلاند سيتى»

أمريكا الجنوبية

«ريفر بليت»

** أبطال القارات

الأهلى المصرى: بطل دورى أبطال أفريقيا نسختى «2020-2021» و«2022-2023».

الوداد البيضاوى: بطل دورى أبطال أفريقيا نسخة «2021-2022».

الهلال السعودى: بطل دورى أبطال آسيا نسخة «2021».

أوراوا ريد اليابانى: بطل دورى أبطال آسيا نسخة «2022».

تشيلسى: بطل دورى أبطال أوروبا نسخة «2020-2021».

ريال مدريد: بطل دورى أبطال أوروبا نسخة «2021-2022».

مانشستر سيتى: بطل دورى أبطال أوروبا نسخة «2022-2023».

مونتيرى: بطل كأس الكونكاكاف نسخة «2021».

سياتل ساوندرز: بطل كأس أبطال الكونكاكاف «2022».

كلوب ليون: بطل كأس أبطال الكونكاكاف (2023).

بالميراس: بطل الليبرتادوريس«2021».

فلامينجو: بطل الليبرتادوريس«2022».

فلومينينسى: بطل اليبرتادوريس«2023».