لم تتغير من 2015.. وكلاء وزارة الرياضة يطالبون بزيادة مخصصات دعم مراكز الشباب والأندية

طالب عدد من وكلاء وزارة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين؛ وزارة التخطيط بتعديل البند الرابع بالموازنة الخاص بدعم الأندية ومراكز الشباب.

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية خلال كلمته في الاجتماع: إن المبالغ المالية المدرجة بالبند الرابع بموازنة المديرية المتعلقة بدعم الأندية ومراكز الشباب تصل إلى 3 مليون و500 ألف، وهو الرقم الذي لم يتغير منذ عام 2015, رغم زيادة عدد مراكز الشباب في المحافظة الي 400 مركز فضلا عن وجود 5 مراكز تنمية شبابية.

وكشف وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية، أن إجمالي الموازنة التي تقدم بها لوزارة التخطيط بلغت 13 مليون جنيها ووافقت على 8 مليون و500 ألف فقط .

من جانبه قال مصطفى عب المعين وكيل وزارة التخطيط؛ إن الوزارة ليس لديها مانع في توفير اعتمادات إضافية للموازنة المتعلقة بمديريات الشباب، مطالبا وكلاء وزارة الشباب بتقديم طلبات بما يحتاجونه من دعم لاستكمال المشروعات حال عدم توافر المبالغ المالية اللازمة.