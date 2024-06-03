تعرف على تفاصيل راتب ومدة العقد وموعد تقديم كيليان امبابى فى ريال مدريد

بشكل رسمى، أعلن نادى ريال مدريد، عن تعاقده مع المهاجم الفرنسى كيليان مبابى، فى صفقة انتقال حر.

وكان مبابى، قد أعلن فى الشهر الماضى رحيله عن باريس سان جيرمان عقب نهاية عقده فى 30 يونيو الجارى.

وجاء إعلان التعاقد مع مبابى من قبل ريال مدريد بعد أيام قليلة على تتويج الفريق للمرة الـ15 في تاريخه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان مبابى، قد أعلن عن أنه اتفق مع ريال مدريد على توقيع عقود لمدة 5 سنوات، ما يعنى أن عقد مبابى مع ريال مدريد سينتهى فى 30 يونيو من العام 2029.

وسيحصل اللاعب سنويا على راتب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، بحسب تقارير صحفية، التى أشارت أيضا إلى حصول مبابى على مكافأة للتوقيع مجانا مع ريال مدريد، تتجاوز 100 مليون يورو، ولن يحصل مبابى على هذه المكافأة دفعة واحدة، بل سيتم تقسيط المبلغ على مدار 5 سنوات.

وينتظر أن يتم تقديم مبابى إلى جماهير ريال مدريد بعد نهاية فعاليات بطولة كأس أوروبا “يورو 2024” التي تقام فى ألمانيا.

ومن المتوقع أن يكون تقديم مبابي حدثا تاريخيا في ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث سيشهد حضورا جماهيريا ضخما فى معقل الفريق الملكى.

وبعد دقائق قليلة من إعلان انضمامه إلى ريال مدريد، نشر مبابى رسالة عبر حسابه الرسمى على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعى.

ونشر مبابى صورته وهو يرتدى قميص ريال مدريد حين كان طفلا، قائلا إن انضمامه إلى ريال مدريد “حلم أصبح حقيقة”.

وأضاف النجم الفرنسى أنه “سعيد وفخور جدا بكونه جزءًا من نادى أحلامه”.

وواصل: “من المستحيل أن أصف مدى سعادتى وحماسى الآن، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم الرائع”.