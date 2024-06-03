حسم مصير طارق العشرى مع الاتحاد السكندرى بعد الاقصاء المفاجئ من كأس مصر

بعد الخروج المفاجئ لـ”زعيم الثغر”من دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، على يد فريق الدرجة الثانية أبو قير للأسمدة، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، أدى إلى حالة عارمة من الغضب داخل مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحى، والذى دعا إلى عقد اجتماع طارئ يوم “الجمعة” المقبل، بعد عودته من اليونان من أجل بحث أوضاع الفريق ومصير طارق العشري المدير الفنى سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وقد هاجمت جماهير “زعيم الثغر”، المدير الفنى للفريق طارق العشرى، على خلفية سوء نتائج الفريق فى الدورى الممتاز والوداع المبكر لبطولة كأس مصر.

وكان مجلس إدارة “سيد البلد”، قد جدد الثقة فى طارق العشرى لحين عودة «مصيلحى » من اليونان لحسم مصيره بشكل نهائى.