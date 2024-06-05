دفاع البرلمان: تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات تهدف تعزيز مسار الجمهورية الجديدة

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات، بمثابة نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز مسار الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.

وأوضحت نصر: أن من أهم الملفات أمام الحكومة الجديدة هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في رفع مستوى المعيشة للمواطنين.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز الملفات هو تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية، وضمان توفيرها لجميع فئات المجتمع بشكل عادل ومتساوٍ، وتابعت: ضرورة تحسين البنية التحتية من خلال تطوير وتحسين شبكات الطرق والمواصلات، وتحديث البنية التحتية بما يلبي احتياجات التنمية المستدامة.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، ومكافحة الفقر والبطالة، مؤكدة أن الحكومة الجديدة أمامها مهمة كبيرة في طرح أفكارًا ورؤى جديدة من شأنها تنفيذ استراتيجية الدولة لـ بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الحوار الوطني.