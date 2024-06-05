خلال لقاء عدد من الوزراء والدبلوماسيين.. رئيس زراعة الشيوخ يدعو أوزبكستان للتوسع في الاستثمار بمصر

التقى المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، عدد من الوزراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال بدولة أوزبكستان، وذلك خلال مشاركته في زيارة وفد مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، إلي دولة أوزبكستان، برئاسه المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي ورئيس البعثة التجارية.

حيث التقى الوفد في بداية الزيارة، بالسفيرة أميرة فهمي سفيرة جمهوريه مصر العربية بدولة أوزباكستان، كما التقى الوفد عدد من الوزراء بجمهورية أوزبكستان، من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و مستشار وزير السياحة.

كما التقي الوفد المصرى، عدد من المسؤولين عن قطاع الزراعة والتجارة وعدد كبير من رجال الأعمال بأوزبكستان، وذلك لفتح أسواق تصديرية لمصر وجذب استثمارات جديدة إلي البلاد.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تلك الزيارة الهامة تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون مع البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية وفتح منافذ جديده للصادات المصرية والترويج لها بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار المشترك بين رجال أعمال البلدين.

وأكد أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، بشأن التوسع في الاستثمارات الزراعية والتصنيع الزراعى بهدف زيادة حجم الصادرات.

وأضاف: كما أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوزبكستان تشهد تطوراً مستمراً في السنوات الأخيرة، في ظل التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن النشاط التجاري يعد خطوة ايجابية نحو تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجبلي خلال لقاءاته ضمن الوفد المصرى بمسؤولي أوزبكستان، علي أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تستهدف تسهيل كافة إجراءات الاستثمار لاسيما في قطاع الزراعة والتصنيع الزراعى، وكذلك تسعى لتسهيل خطوات وإجراءات التصدير، بما يضمن الحفاظ علي جودة المنتجات وتقليل تكلفة الشحن، بما يسمح لمصر بالتنافس في الأسواق العالمية.