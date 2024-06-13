بيراميدز يواصل الابتعاد بالصدارة.. هزم سموحة بثلاثية نظيفة

حسم بيراميدز تأهله لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الجديد، بعد الفوز على سموحة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق فخري لاكاي في الدقيقة 18، ثم عزز مصطفى فتحي النتيجة بهدف مميز في الدقيقة 24، قبل أن يختتم البديل فيستون مايلي ثلاثية بيراميدز في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وبعد دقيقتين من مشاركته من على مقاعد البدلاء.

ووصل بيراميدز للفوز العاشر على التوالى في بطولة الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي، ليعزز من فرصه فى المنافسة على اللقب خلال الموسم الحالي.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده للنقطة 56، معززًا موقعه في صدراة جدول الترتيب، بعدما خاض 23 مباراة، فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 35 في المركز السابع بفارق الأهداف خلف مودرن فيوتشر.

وبذلك ضمن بيراميدز تأهله للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حال الاعتماد على نتائج الدور الأول من الدوري، ليرافق الأهلي الذي ضمن مشاركته بصفته حامل اللقب فى البطولة القارية.