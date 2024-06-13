“فائض نفطي هائل” بينما يستمر المنتجون في ضخ النفط

تتوقع وكالة الطاقة الدولية في تقرير جديد أن ينخفض معدل نمو الطلب على النفط قبل أن يصل إلى ذروته عند حوالي 106 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030.

وفي الوقت نفسه، تتوقع الوكالة أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للنفط إلى نحو 114 مليون برميل يوميًا، وهو ما يزيد بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا عن الطلب العالمي المتوقع.

ووفقًا للوكالة “يمكن لهذا الفائض الهائل أن يقلب استراتيجية إدارة السوق الحالية لمنظمة أوبك +، والتي تهدف إلى دعم الأسعار”.

وستكون إحدى النتائج المهمة هي الضغط نحو الانخفاض على الأسعار وللأبد، وفقًا للتوقعات الجديدة من وكالة الطاقة الدولية هذا اليوم التي تصف انعكاسًا جذريًا في سوق النفط خلال هذا العقد مع تباطؤ الطلب وارتفاع المعروض.