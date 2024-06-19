قبل تدريبات الزمالك.. جلسة بين جوزيه جوميز ولاعبى الفريق

على هامش تدريبات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك اليوم «الأربعاء»، يعقد المدير الفنى للفريق الأبيض، البرتغالى جوزيه جوميز، جلسة مع لاعبى الفريق قبل انطلاق تدريبات اليوم.

وتشهد الجلسة، الحديث عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، خلال مباراة المصرى البورسعيدى الماضية فى بطولة الدورى، والتى انتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف، وبالتالى فقد نقاط المباراة الثلاثة.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادى، فى إطار الاستعداد لمواجهة فاركو المقرر لها بعد غدًا «الجمعة»، على ملعب استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ«12» لمسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».

ويعود الزمالك للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس «الثلاثاء»، حيث منح المدير الفنى للفريق جوزيه جوميز، اللاعبين راحة من التدريبات ليقضى اللاعبون ثالث أيام العيد مع أسرهم.

من ناحية أخري، تأكد غياب لاعب الزمالك أحمد مصطفى «زيزو»، عن الأبيض فى مباراة فاركو المقبلة، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة المصرى البورسعيدى، حيث حصل على بطاقتين صفراوين من قبل أمام الأهلى والمقاولون العرب قبل أن يحصل على البطاقة الصفراء الثالثة فى لقاء المصري.