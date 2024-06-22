“الرى” : إنطلاق الدورة التدريبية الثالثة المنعقدة تحت عنوان “الإستفادة من نبات ورد النيل”.. غدا

في إطار المسئولية والمشاركة المجتمعية لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ، وللمساهمة في حل أحد التحديات التى تواجه قطاع المياه .. تنطلق غدا الدورة التدريبية الثالثة المنعقدة تحت عنوان “الإستفادة من نبات ورد النيل” خلال الفترة من ٢٣ – ٢٧ يونيو ٢٠٢٤ بمقر المركز بالسادس من إكتوبر ، والتى تستهدف عددا من سيدات المجتمع المدنى .

وسوف تتضمن الدورة التدريبية عرض لأساليب التخلص من ورد النيل وتحويله إلى منتجات يدوية توفر فرص عمل للسيدات وتدر دخلا لصانعيها ، وتطور من مهاراتهن في الأعمال اليدوية .

الجدير بالذكر أنه قد سبق عقد عدد (٢) دورة تدريبية فى ذات الشأن ، حيث استفادت المتدربات منها فى إنتاج مشغولات يدوية بمهارة ودقة .

كما يجرى التنسيق بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري و مبادرة “حياة كريمة” لتعزيز التعاون المشترك فى تنمية القدرات البشرية فى العديد من المجالات ، وإعداد برامج تدريبية يتم تقديمها بمركز التدريب عن الاقتصاد الأخضر وإعادة الاستخدام وتحويل التحديات إلى حلول مثل الدورة التدريبية فى مجال “الاستفادة من نبات ورد النيل” والمقدمة لسيدات مراكز مبادرة “حياة كريمة” كأحد أدوات التعامل مع تحدى ورد النيل .