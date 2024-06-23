الإسماعيلى يفوزعلى مودرن فيوتشر بهدف نظيف فى “دورىNile”

تمكن فريق الدراويش من تحقيق حقق فريق فوزًا ثمينًا على نظيره فيوتشر بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم اليوم “الأحد”، على ملعب السلام، فى الجولة الـ 27 من الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب الدراويش مروان حمدى في مرمى فريق مودرن فيوتشر فى الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول

وبتلك النتيجة، يرفع فريق الإسماعيلى رصيده للنقطة 31 متقدما للمركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، فيما تجمد رصيد فريق مودرن فيوتشر عند النقطة 38 فى المركز السابع.

ومن المقرر أن يواجه فريق الدراويش نظيره فريق المصرى البورسعيدى فى ديربى القناة يوم “الخميس” القادم، فى الجولة الـ 28 من الدورى الممتاز، فيما سيلتقى مودرن فيوتشر مع نظيره فريق الجونة فى نفس اليوم.