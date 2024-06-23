بريمونتادا مثيرة.. بيراميدز يفوز على ذئاب الجبل بثلاثية مقابل هدف فى “دورىNile”

فى 10 دقائق، وبريمونتادا مثيرة، حول الفريق السماوى تأخره بهدف فى الشوط الأول أمام ضيفه المقاولون العرب، إلى انتصار بثلاثية فى الشوط الثانى خلال مباراة الجولة الـ27 من الدورى الممتاز.

واستفاد ذئاب الجبل من خطأ لحارس بيراميدز أحمد الشناوى، الذى لم يوفق فى التعامل مع تسديدة بعيدة من الأوغندى جوزيف أوتشايا من ركلة حرة لتسكن الشباك فى منتصف المرمى.

ورغم تقدم المقاولون في الشوط الأول، إلا أن سيطرة بيراميدز التى وصلت فى بعض الأحيان إلى أكثر من 80% على مجريات اللعب، ليترجمها الفريق السماوى إلى أهداف انطلاقا من الدقيقة 59 من عمراللقاء، حيث سجل الكونغولى فيستون مايلى هدف التعادل من رأسية قوية بعد عرضية من المغربى محمد الشيبى من ركلة حرة.

وبعد 4 دقائق يطلق إبراهيم عادل تسديدة رائعة فى أقصى الزاوية اليسرى لحارس المقاولون محمود أبو السعود معلنة عن تقدم بيراميدز.

ثم بعد 5 دقائق أخرى عاد مايلى ليهز الشباك مسجلا الثالث لبيراميدز والثانى الشخصى له من كرة أمام المرمى مباشرة.

وبهذه النتيجة يرفع الفريق السماوى رصيده إلى 62 نقطة فى الصدارة من 25 مباراة، أما فريق المقاولون العرب فيمتلك19 نقطة فى المركز قبل الأخير ولا يزال يواجه خطر الهبوط بقوة.