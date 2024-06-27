“تعليم القليوبية “: غلق موقع تظلمات الشهادة الإعدادية أول يوليو

تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومعالي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية؛ أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية غلق موقع تظلمات الشهادة الإعدادية يوم الاثنين الموافق ١ /٧ ولن يتم قبول او النظر فى اى طلبات بعد هذا التاريخ.

وأوضحت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه يمكن للطلاب التقدم بالتظلم إلكترونيا للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد سداد الرسوم لتحديد موعد الاطلاع على مادة التظلم من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية.