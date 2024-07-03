النائب أحمد البرلسي يكشف موقف حزب التجمع من الحكومة “الجديدة”

حدد النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مطالب الحزب من الحكومة الجديدة، قائلًا: “نحن نريد حكومة بجد، حكومة للشعب مش حكومة جزر منعزلة، حكومة تعيد بناء الثقة اللي فقدتها مع الشعب، فالحكومة تعلن عن خطط من أجل الشعب لكننا لا نرى تلك الخطط على أرض الواقع في الشارع!”.

وتساءل البرلسي: هل غير الدكتور مدبولي انحيازه الاجتماعي ورؤيته السياسية كي نتحدث عن تغيير حقيقي؟! لكن هو نفس الفكر الذي أوصلنا لحالة من الغضب المجتمعي لم تشهده مصر طوال العقد الأخير.