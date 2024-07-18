رئيس البرلمان: لجنة دراسة برنامج الحكومة قدمت نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

أشاد المستشار دكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بما قامت به اللَّجْنَةُ الخَاصَّةُ البرلمانية المُشَكَّلَةُ لِدِرَاسَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ يَعُدُّ نَمُوذَجًا يُحْتَذَى بِهِ فِي كَيْفِيَّةِ العَمَلِ بِرُوحِ الفَرِيقِ الوَاحِدِ وَالتَّعَاوُنِ المُثْمِرِ بَيْنَ السُّلْطَتَيْنِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالتَّنْفِيذِيَّةِ. مضيفا أن تشكيل اللجنة ضَمِنَ مَزِيدًا مِنَ التَّنَوُّعِ فِي الخِبْرَاتِ وَالتَّخَصُّصَاتِ وجاء نص الكلمة “السَّيِّداتُ والسَّادَةُ نُوَّابَ شَعْبِ مِصْرَ؛

وقال جبالي قبيل بدء مناقشة تقرير اللجنة في حضور رئيس الوزراء والوزراء الجدد: إِنَّ مَجْلِسَكُمْ المُوَقَّرَ عَلَى العَهْدِ دَوْمًا لَمْ وَلَنْ يَأْلُو جُهْدًا فِي سَبِيلِ القِيَامِ بِمَهَامِّهِ الدُّسْتُورِيَّةِ المَنُوطَةِ بِهِ لِخِدْمَةِ هَذَا الوَطَنِ وَتَحْقِيقِ تَطَلُّعَاتِ مُوَاطِنِيهِ.

حَيْثُ وَاصَلَتِ اللَّجْنَةُ الخَاصَّةُ المُشَكَّلَةُ لِدِرَاسَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ اجْتِمَاعَاتِهَا خِلَالَ الأَيَّامِ القَلِيلَةِ المَاضِيَةِ بِكَامِلِ تَشْكِيلِهَا أَغْلَبِيَّةً وَمُعَارَضَةً؛ ذَلِكَ التَّشْكِيلُ الَّذِي ضَمِنَ مَزِيدًا مِنَ التَّنَوُّعِ فِي الخِبْرَاتِ وَالتَّخَصُّصَاتِ.

وَاضْطَلَعَتِ اللَّجْنَةُ بِمُهِمَّتِهَا النَّبِيلَةِ بِجِدِّيَّةٍ مَنْقُطِعَةِ النَّظِيرِ؛ فِي خُطْوَةٍ غَيْرِ مَسْبُوقَةٍ فِي تَارِيخِ العَمَلِ البَرْلَمَانِيِّ، حَيْثُ شَهِدَتِ اجْتِمَاعَاتُهَا حُضُورَ الوُزَرَاءِ وَنُوَّابِهِمْ، مِمَّا أَتَاحَ نِقَاشَاتٍ مُعَمَّقَةً حَوْلَ كُلِّ تَفَاصِيلِ البَرْنَامَجِ، لِضَمَانِ فَهْمٍ شَامِلٍ وَدَقِيقٍ لِكُلِّ جَوَانِبِهِ؛ وَقَامَتِ اللَّجْنَةُ بِمُرَاجَعَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ بِدِقَّةٍ وَتَمَعُّنٍ، مُتَّخِذَةً مِنَ الشَّفَافِيَّةِ وَالإِخْلَاصِ مَنْهَجًا لَهَا.

السَّيِّداتُ والسَّادَةُ نُوَّابَ شَعْبِ مِصْرَ؛

إِنَّ مَا قَامَتْ بِهِ اللَّجْنَةُ يَعُدُّ نَمُوذَجًا يُحْتَذَى بِهِ فِي كَيْفِيَّةِ العَمَلِ بِرُوحِ الفَرِيقِ الوَاحِدِ وَالتَّعَاوُنِ المُثْمِرِ بَيْنَ السُّلْطَتَيْنِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالتَّنْفِيذِيَّةِ.

وَلا يَفُوتُنِي فِي هَذَا السِّيَاقِ، أَنْ أُشِيدَ بِالتَّغْطِيَةِ الإِعْلَامِيَّةِ المُتَمَيِّزَةِ لِأَعْمَالِ اللَّجْنَةِ الخَاصَّةِ المُشَكَّلَةِ لِدِرَاسَةِ بَرْنَامَجِ الحُكُومَةِ؛ مِنْ جَمِيعِ الوَسَائِلِ الإِعْلَامِيَّةِ؛ الَّتِي جَاءَتْ تَغْطِيَتُهَا مِثَالِيَّةً وَشَامِلَةً لِجَمِيعِ أَعْمَالِ اللَّجْنَةِ؛ فَكُلُّ الشُّكْرِ وَالتَّقْدِيرِ لِرِجَالِ الإِعْلَامِ المِصْرِيِّ الشُّرَفَاءِ.

وَخِتَامًا، لا يَسَعُنِي إِلَّا أَنْ أُعَبِّرَ عَنْ بَالِغِ تَقْدِيرِي وَامْتِنَانِي لِأَعْضَاءِ اللَّجْنَةِ المُوَقَّرِينَ، وَلِلوُزَرَاءِ وَنُوَّابِهِمْ، وَلِكُلِّ مَنْ سَاهَمَ فِي إِنْجَاحِ هَذَا العَمَلِ القَيِّمِ.

واختتم رئيس المجلس: وَفَّقَنَا اللهُ جَمِيعًا لِمَا فِيهِ خَيْرُ مِصْرَنَا الحَبِيبَةِ.