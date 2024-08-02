الأهلى ينهى التعاقد مع نجمه بالتراضى.. وكولر يوجه رسالة أخيرة للاعب

أنهى النادى الأهلى بشكل نهائى الاتفاق مع نجمه المدافع محمود متولى، للرحيل عن صفوف فريق “المارد الأحمر”، مع نهاية الموسم الجارى.

ووفقا لمصدر داخل النادى الأهلى، فقد عقد مسئولو لجنة التعاقدات بالنادى جلسة مع مدافع الفريق، محمود متولى فى وجود وكيله، وتم الاتفاق خلالها على إنهاء عقد اللاعب، مشيرا إلى أنه لا صحة لما تردد حول وجود خلاف بين النادى واللاعب بخصوص عقده.

وحاول الأهلى تسويق اللاعب فى الفترة الماضية لكنه لم ينجح فى ذلك، نتيجة قلة مشاركاته مع الفريق مما جعل عدد المباريات التي ظهر خلالها قليل جدًا.

ومن جهته، شدد المدير الفنى للقلعة الحمراء مارسيل كولر، لمحمود متولى على أنه لاعب جيد جدا ولديه إمكانيات كبيرة ولكنه لا يصلح فى الأهلى فى ظل كثرة مشاركات الفريق فى عدد كبير من البطولات والضغط الكبير الذى يتعرض له لاعبوه، وهو ما لن يستطيع عليه محمود متولى فى ظل تكرار إصاباته.