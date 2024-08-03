بعد تأكد حسم الدورى.. كولر يمنح ثلاثى شباب الأهلى الفرصة

استقر المدير الفنى لفريق النادى الأهلى مارسيل كولر، على منح فرصة لثلاثى الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول، أحمد عابدين، ومحمد عبد الله وريندورف سارباه، بعد تأكد حسم لقب الدورى المصرى للموسم الحالى.

وشهدت معسكرات الأهلى الأخيرة تواجد الثنائى محمد عبد الله وأحمد عابدين ولكن لم ينالا فرصة المشاركة فى المباريات بسبب صعوبة المنافسة ورغبة الجهاز الفنى فى حسم الدورى، ومن ثم منح الفرصة للاعبين الشباب.

ويحتاج فريق النادى الأهلى أربع نقاط فقط قبل حسم الدورى، ومن ثم سيقوم بمنح راحة لمجموعة من اللاعبين الأساسيين والاعتماد على اللاعبين البدلاء والشباب.

ويفكر مارسيل كولر فى استغلال المباريات المتبقية بعد حسم الدورى فى حسم موقف اللاعبين الشباب والبدلاء وتقييمهم قبل التحضير للموسم الجديد من أجل الاستعداد الجيد لمنافسات الموسم الجديد.