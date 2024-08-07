مستقبل وطن: الحكومة جادة في التعامل مع الملفات والمواطن ينتظر تحسين مستوى الخدمات

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة جادة وعازمة على تحقيق ما جاء في برنامجها من محاور، واتضح ذلك جليا من خلال كم الجولات على الأرض ومتابعة الملفات والقضايا من كافة المسئولين والتنفيذيين على مدار الساعة، وهو ما يعني أن هناك جدية في التعامل مع الملفات الشائكة وحل المشاكل والعقبات التي تواجه المواطنين وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمة.

وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الفترة الأخيرة ومنذ حصول الحكومة على الثقة ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين يبذلون جهود كبيرة في سبيل دعم بناء الجمهورية الجديدة وفى نفس الوقت تحسين مستوى الخدمة، وتذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين، إضافة إلى العمل على دعم منظومة القطاع الصناعى والزراعى بصورة كبيرة، وذلك في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي والنهوض بالمنتج المحلى.

وأشار عبد اللطيف، إلى أن برنامج الحكومة تضمن 4 محاور أساسية تمثلت في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، بناء الإنسان المصري و تعزيز رفاهيته، اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمار، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطنى، وخلال الفترة البسيطة هناك العديد من الجهود التي تعكس الجدية في عمل الحكومة الجديدة وأنه من المتوقع أن تكون هناك انفراجة في العديد من الملفات الخاصة بمستوى الخدمات ودعم الاقتصاد القومي وزيادة الاستثمارات.

وأشاد عبد اللطيف، بمتابعة الملفات المعلقة بالمواطن المصرى، مطالبا مزيد من الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ملف الأسعار بمزيد من الإجراءات الحاسمة، وملف الدعم أيضا لضمان وصوله لمستحقيه، إضافة إلى الصحة والتعليم بما انهم من أساسيات بناء الإنسان المصرى.