تعرف على صفقة الأهلى الجديدة القادم من الدراويش عمر الساعى

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الشاب عمر الساعى، قادمًا من فريق الإسماعيلى، وهو رابع تدعيمات «المارد الأحمر» لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2024.

وشملت صفقات الأهلى فى صيف 2024، كلا من: المدافع القطرى صاحب الأصول المصرية يوسف أيمن، وقلب الدفاع المغربى أشرف دارى، ومواطنه الظهير الأيسر يحيى عطية الله.

ومن المعروف أن صفقة الأهلى القادم من الدراويش عمر الساعى، أنه من مواليد 1 يناير 2003، ويبلغ حاليا من العمر 21 عاما، ويشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع.

ويلعب الساعى فى نفس مركز لاعب الأهلى ومنتخب مصر مروان عطية، والذى يقدم مستويات متميزة منذ انتقاله إلى بطل أفريقيا فى شتاء العام الماضى.

ولم يلعب عمر الساعى على مدار مسيرته الكروية إلا بين صفوف الإسماعيلى والأهلى، وتنقّل بين الفريقين على مدار 11 عاما كاملا حتى استقر فى «القلعة الحمراء».

ففى يوليو من العام 2013 انتقل عمر الساعى من الأهلى إلى الإسماعيلى، وعاد لصفوف الدراويش بعد 3 سنوات فقط، وبعدها بدأ يتدرج بين صفوف الفريق حتى وصل إلى الكبار فى صيف 2022.

وفى أغسطس 2024، حصل الأهلى رسميا على توقيع عمر الساعى بعقد يمتد لـ5 سنوات، ومقابل 50 مليون جنيه مصرى «مليون دولار تقريبا»، تُسدد على مرتين، بحسب تصريحات من مسؤولين بالنادى الإسماعيلى.