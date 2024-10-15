تحرك برلماني بسب توقف أعمال الصرف الصحي في قري الباجور بالمنوفية ومطالب بلجنة تقصي حقائق

تقدم النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب عن دائرة الباجور بطلب إحاطة موجه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة الصرف الصحى بسب تقاعس شركات المقاولات عن تنفيذ،مشروع الصرف الصحي فى قري مركز الباجور منوفية.

وقال “البرعي” إن هيئة الصرف الصحى اسندت مشروعات الصرف الصحي الي عدد من شركات المقاولات منها قرية كوم الضبع بمركز الباجور منوفية وتقاعست تلك الشركات في التنفيذ، مؤكدًا أنه هناك تباطؤ فى تنفيذ المشروع خاصة أن القرية باتت متضررة بشكل لا يتحمله أحد .

وأوضح النائب أن هيئة الصرف الصحى قامت بإسناد قرية كوم الضبع وكفر سنجلف القديم الى مصنع المحركات ومصنع حلوان، إلا أن هناك تباطؤ فى تنفيذ الأعمال تسبب فى حالة عدم رضا من مواطنى الباجور.

وحذر عضو مجلس النواب، من التباطؤ الشديد في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمركز الباجور والتى تم البدء فيها منذ سنوات وحتى الآن لم يتم الانتهاء من الأعمال واقتصار العمل في القرى التى يتم الصرف لها من خلال حياة كريمة وتجاهل تام من الشركة المنفذة للمشروعات القديمة.

وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ المشروعات بشكل نهائي فى قرية كوم الضبع خاصة أن الدولة وفرت فلوس لهذة المشاريع ولكن تم استغلالها فى غير محلها.

واوضح “نائب الباجور” أن حياة المواطنين أصبحت مهددة نتيجة عدم اكتمال مشروعات الصرف الصحي وأعمال الحفر المتقطعة وعدم إعادة تمهيد الطرق بعد تكسيرها، وترك غرف التفتيش دون غطاء، وبعضها دون صب نهائيًّا؛ مما جعل الشوارع يصعب المرور فيها وعدم تمكين الوحدة المحلية من تمهيد الطرق نظرًا لعدم إنهاء الأعمال بها من قِبل الشركة المنفذة، والتباطؤ في التنفيذ.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع للوقوف على ما تم إنهائه من المشروعات وموعد إنتهاء تنفيذ ما تبقى من المشروع.