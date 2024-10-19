اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيراميكا فى السوبر المصرى

يُعقد اليوم «السبت» الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسيراميكا بنصف نهائى بطولة السوبر المحلى فى ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات الشقيقة، للتأكيد على كل الجوانب ‏التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة وانطلاق عمليات الإحماء، وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق‎.‎

ويعقد الاجتماع الفنى بحضور مندوبى الفريقين، وممثلى اتحاد الكرة المصرى، وطاقم التحكيم، ومن المنتظر أن يمثل الأهلى المدير الإدارى سمير عدلى.

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصرى 29 لاعبًا هم: محمد الشناوى، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف دارى، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعى، محمد مجدى أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسى تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثى الصاعد مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.