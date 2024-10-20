الزمالك إلى نصف نهائى السوبر.. أطاح بالسماوى خارج البطولة بضربات الترجيح

تأهل فريق نادى الزمالك لنهائى كأس السوبر المصرى للأبطال، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 1-1.

كان السماوى قد تقدم أولا فى الدقيقة 14 عن طريق إبراهيم عادل، فيما عدل النتيجة التونسى سيف الدين الجزيرى للزمالك، ليتأهل الأبيض وينتظر الفائز من الأهلى وسيراميكا كليوباترا.

جاءت المباراة حماسية من الفريقين وأن كانت البداية الهجومية من جانب الزمالك، الذى ضغط بقوة عن طريق الجزيرى وناصر ماهر وزيزو، قبل أن يأتى الرد من بيراميدز الذى نشط عن طريق انطلاقات رمضان صبحى وابراهيم عادل، ونجح الفريق السماوى فى تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعدما مرر رمضان صبحى كرة رائعة إلى إبراهيم عادل، الذى أودعها ببراعة في شباك عواد ونشط الزمالك بعد الهدف لإدراك التعادل.

وأسفر الهجوم الزملكاوى المتواصل عن هدف التعادل فى الدقيقة 41 بعدما راوغ ناصر ماهر، محمد حمدى ولعب كرة عرضية جيدة أحسن الجزيرى التعامل معها وأودعها في شباك أحمد الشناوى.

وجاءت أحداث الشوط الثانى هجومية من جانب الفريقين، واحتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء لفريق بيراميدز بعد عرقلة صديق إيجولا داخل منطقة جزاء الزمالك، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو أحتسب معروف ضربة جزاء لبيراميدز وأشهر بطاقة صفراء لمحمود بن تايك ، لكن رمضان صبحى أهدرها فى الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وفى الدقيقة 75 شارك يوسف اوباما بدلاً من رمضان صبحى فى بيراميدز، وشهدت دقائق المباراة الأخيرة هجوم متواصل من الفريقين بحثًا عن هدف الحسم، والغى الحكم سجله يوسف اوباما لبيراميدز فى اللحظة الأخيرة بداعى التسلل، بعدها ينتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التى أعلنت فوز الزمالك 5-4 وتأهله لنهائى كأس السوبر المصرى.