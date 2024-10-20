جوزيه جوميز ومجدى يراقبان الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا

رفض المدير الفنى لفريق نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، مرافقة لاعبى الفريق إلى فندق الإقامة فى أبوظبى، بعد الفوز على بيراميدز.

وكان الزمالك، قد حقق الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 فى الدور نصف النهائى من بطولة السوبر المصرى للأبطال.

وحرص جوزيه جوميز على اصطحاب المدرب المساعد أحمد مجدى، لحضور مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا، للتعرف على منافسه القادم فى نهائى البطولة.

وسبق أن فاز فريق نادى الزمالك على نظيره فريق النادى الأهلى بركلات الترجيح فى كأس السوبر الأفريقى بعد التعادل 1-1، ليلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية والتى فاز بها النادى الأبيض ليحقق البطولة الإفريقية.