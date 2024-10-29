رئيس الإمارات يصدر قرارا بالعفو عن ثلاثى الزمالك المصرى

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قرارا بالعفو عن المتهمين فى أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديى الزمالك وبيراميدز المصريين في أبوظبي في 20 أكتوبر الجارى.

وجاء فى بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات: «رئيس الدولة يعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين فى أبوظبى، انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر».

وكانت محكمة أبوظبى قد قضت اليوم «الثلاثاء»، بحبس ثلاثى الزمالك مصطفى شلبى ونبيل عماد «دونجا» وعبد الواحد السيد (مدير الكرة)، لمدة شهر، وتغريم كل منهم 200 ألف درهم إماراتى.

واحتجز ثلاثى الزمالك بعد شجار مع أحد منظمى مباراة الأبيض وبيراميدز فى نصف نهائى كأس السوبر المصرى، فى أبوظبى.

وأحالت النيابة لاحقا ثلاثى الزمالك للمحاكمة العاجلة بتهمة واحدة: «استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده».