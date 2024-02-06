عمر كمال عبد الواحد فى تدريبات الأهلى اليوم

بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر، فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بكوت ديفوار، ظهر لاعب الاهلى الجديد عمر كمال عبد الواحد لأول مرة فى تدريبات فريقه اليوم «الثلاثاء»، وهو الظهور الأول للاعب بعد أن وقع تعاقده مع القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسينتظم لاعبو الأهلي الدوليون «محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وإمام عاشور ومروان عطية ومحمود كهربا وعمر كمال عبد الواحد»، في تدريبات الفريق الأحمر، عقب الانتهاء من فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة القارية.

وكان الجهاز الفني للأهلي، قد فضل منح الـ«7» لاعبين الدوليين راحة سلبية، بعد العودة إلى القاهرة وخروج منتخب مصر من أمم إفريقيا، أسوة بما حدث مع باقي اللاعبين الذين حصلوا على راحة سلبية لمدة أسبوعين، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يتم تجهيز اللاعبين الدوليين للمشاركة في مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري.

وكان مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم أمير توفيق، قد أعلن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية إضافة موسم آخر، وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا لنادى فيوتشر.