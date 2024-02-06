وزير الصحة يؤكد على أهمية تشجيع الصناعات الدوائية المحلية لتقليص نسبة الاستيراد

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،أكد على أهمية تطوير وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز تقليص نسبة استيراد الأدوية التي لها مثائل وبدائل محلية، وتوفيرها للمرضى بأسعار تنافسية وكفاءة وجودة عالي، فضلاً عن توفير المواد الخام للأدوية وتوفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات الطبية.جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما” بحضور وزيري المالية والتعاون الدولي.

وأكد الوزير على الدور الأصيل والريادي للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، في تطوير وتوطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية…

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ،أن الوزير شدد على تعزيز الجهود لفتح آفاق تصدير جديدة ومستدامة للخارج، ومضاعفة نسب تصدير المنتجات الدوائية للدول الأخرى بعد تلبية الاحتياجات المحلية، وذلك من خلال التوسع في عقد الاتفاقيات الدوائية وتكثيف التعاون بين كافة قطاعات الدولة المعنية في هذا الشأن، لافتاً إلى أن “أكديما” هي أحد أذرع الدولة القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية قدمت دعم بقيمة 100 مليون جنيهاً لدعم المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، لافتاً إلى اطلاع الوزير على التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن العام المُنقضي في نهاية شهر ديسمبر لعام 2023، فضلاً عن الاستماع إلى تقارير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للعام ذاته.